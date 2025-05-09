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Beylikdüzü’nde tır dehşeti: 1 ölü 2 yaralı
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Beylikdüzü’nde tır dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 23:22:22

Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek bir otomobile ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile, ardından motosiklete çarptı. Bariyerlere çarparak duran tırın neden olduğu kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Liman Yolu'nda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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