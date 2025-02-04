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Batman’da feci olay: İş merkezinin 7. katından düşen genç kız hayatını kaybetti
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Batman'da feci olay: İş merkezinin 7. katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 14:08

Batman'da bir iş merkezinin 7. katında temizlik personeli olarak çalışan kız, dengesini kaybedip sert zemine çakılarak hayatını kaybetti.

Olay, Batman merkezde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir şirkette temizlik personeli olarak çalışan A.A., iddiaya göre dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

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