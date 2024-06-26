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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 09:45 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 09:45

Başkan Erdoğan ile polisin 'kardeş' diyaloğu gülümsetti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, eğitim öğretim sürecinde derece yapan polislere üstün başarı plaketini takdim etti. Öte yandan 'kardeş' diyaloğu ise gülümsetti. Başkan Erdoğan, polis memuru İbrahim Batuhan Çelik'e kaç kardeş olduğunu sordu, aldığı cevap sonrasında, "İki az." dedi. Ardından Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi polis memuru Hatice Kahraman'ın beş kardeş olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan, "Bak. Annene babana selam söyle. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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