Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!

Ankara’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! Ekiplerin çalışmaları sürüyor