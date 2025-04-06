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Başakşehir’de İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
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Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 20:57 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 20:57

Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyreden 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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