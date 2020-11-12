Haberler Video Yaşam Videoları Bartın'da feci kaza! Kiraladıkları otomobille baraj gölüne uçan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da feci kaza! Kiraladıkları otomobille baraj gölüne uçan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da feci kaza! Kiraladıkları otomobille baraj gölüne uçan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
12.11.2020 15:12
Ana Sayfa 11:41
Türkiye'de de uygulanan aşıdan...
Ana Sayfa 01:30
Millilere Kovid-19 testi...
Ana Sayfa 02:16
Akar'dan dünyaya Doğu Akdeniz...
Ana Sayfa 00:38
Kamuflaj kokoreç! Gizli...
Ana Sayfa 02:31
''Ermenistan ateşkesi bozarsa...
Ana Sayfa 00:55
Milyonların beklediği kanun...
Ana Sayfa 00:41
'Seneye de giyersin' dediler,...
Ana Sayfa 00:45
Kuruluş Osman 34. bölüm...
Ana Sayfa 03:26
"Ya Muhammed canım arzular...
Ana Sayfa 04:38
Osman Bey Kayı Obası'nı...
Ana Sayfa 01:02
Türkiye 2-1 Hırvatistan | GOL:...
Ana Sayfa 01:11
Türkiye 1-1 Hırvatistan | GOL:...

Bartın'da kiraladıkları otomobille baraj gölüne uçan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Aracın kiralandığı şirketin takip sistemi üzerinden durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın baraj gölüne düştüğü bölgede Barış Altay (25) ve Kadir Karadeli'nin (23) cansız bedenine ulaştı. Otomobilin altında sıkıştığı belirtilen Tunahan Alkan'ın cesedi ise Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.


Bartın'da otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tunahan Alkan (26) idaresindeki 67 AZ 743 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bartın-Karabük kara yolu Kırazlıköprü Barajı mevkisinde yaklaşık 100 metre uçuruma devrildi.

Sabah saatlerinde aracın kiralandığı şirketin takip sistemi üzerinden durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracın baraj gölüne düştüğü bölgede Barış Altay (25) ve Kadir Karadeli'nin (23) cansız bedenine ulaştı.

Otomobilin altında sıkıştığı belirtilen Tunahan Alkan'ın cesedi ise Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazeler, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşam Videoları