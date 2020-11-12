Bartın'da feci kaza! Kiraladıkları otomobille baraj gölüne uçan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da kiraladıkları otomobille baraj gölüne uçan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Aracın kiralandığı şirketin takip sistemi üzerinden durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın baraj gölüne düştüğü bölgede Barış Altay (25) ve Kadir Karadeli'nin (23) cansız bedenine ulaştı. Otomobilin altında sıkıştığı belirtilen Tunahan Alkan'ın cesedi ise Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.