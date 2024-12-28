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AVM’de kız kavgası!
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AVM'de kız kavgası!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 13:44

Isparta Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan AVM'nin ortasında kızlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte AVM ortasında tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dair görüntüler.

Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinde kızlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kavga anlarının yanı sıra kavga eden bir kızın masada bulunan sandalyeyi fırlattığı anlar da görüntülere yansıdı.

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