Avcılar’da feci kaza kamerada: Otomobil yayaya çarptı!

Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:23:23

İstanbul Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda , kaldırımda bir süre bekleyen Baydın Özcan , yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Özcan, başından darbe aldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya tanık olan Yusuf Can , "İş yerimizin önünden karşıya geçmeye çalışan yayaya, bir otomobil hızlı şekilde gelerek çarptı. Yaşlı bir amca, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

Kaza anı , bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı . Görüntülerde, Özcan'ın kaldırımda beklediği, yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.