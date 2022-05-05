Haberler Yaşam Videoları Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin balkon böyle çöktü

Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin balkon böyle çöktü

Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin balkon böyle çöktü
05.05.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:44
İzmir’de feci kaza! 2 ölü 3...
Yaşam 00:47
Nişanlı çift evde tüfekle...
Yaşam 03:19
Boğa Heykeli'nin üstüne çıkıp...
Yaşam 01:14
Psikolojik sorunları olan genç...
Yaşam 04:59
Bahçelievler’de hırsızlar...
Yaşam 02:14
Geri dönüşüm fabrikasında...
Yaşam 02:24
Çocuklarıyla evine giden kadın...
Yaşam 02:31
Taksim'e yürümek isteyen...
Yaşam 01:08
Polis otosunda vurulan polis...
Yaşam 01:07
Atı arabanın içinden iple...
Yaşam 01:18
1 Mayıs sebebiyle İstiklal...
Yaşam 00:35
Elazığ'da silahlı kavga! 1...

Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA