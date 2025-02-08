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Ankara’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 23:55

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Demetevler 924’üncü Cadde üzerinde aralarında husumet bulunan H.A. ve T.B. tartışmaya başladı. Tartışma sonucu çıkan kavgada T.B üzerinde bulunan silah ile H.A.'yı ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis kısa süre içerisinde şüpheli T.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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