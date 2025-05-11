Ankara’da korkunç kaza kamerada: 1 ölü

Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:42:33

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Erturulbey Caddesi'nde, 10 Mayıs Cumartesi saat 22.00 sıralarında, alkollü olduğu iddia edilen 06 ES 2006 plakalı otomobil sürücüsü, kurye Söner Demir'in kullandığı 06 DKF 930 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Söner Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Demir, ikindi namazına müteakiben Sincan Çimşit Mezarlığı'nda sevenleri tarafından toprağa verildi.