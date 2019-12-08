Ankara'da ilginç görüntü! Polislere engel olmak için her yolu denedi 08.12.2019 17:30

Ankara'da uygulama yapan trafik polisleri, sigortası bulunmayan aracı otoparka çekmek istedi. Araç sürücüsü Harun A. ise aracın üstüne çıkarak polislere engel olmaya çalıştı.

Ankara'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi. Araç sürücüsü Harun A., otomobilin üzerine çıkarak polisi engellemeye çalıştı.



Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesindeki Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün evraklarını kontrol eden polis ekipleri, otomobilin trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.