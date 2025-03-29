Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 11:47

Kaza, Ankara istikameti Beyköy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara'ya doğru seyir halinde olan 34 KNL 973 plakalı Suzuki marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 AAE 74 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Suzuki marka araç ters istikamete döndü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki otomobilde bulunan C.Ç.(43), S.Ç.(45), H.Y.Ç.(16), H.Y.Ç.(20), N.A.(79) ve Ş.A.(31)'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.