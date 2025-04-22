SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da bisiklet ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Aksaray’da bisiklet ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:18:47

Zincirli Mahallesi’nde bisiklet ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'ın Zincirli Mahallesi 502 Sokak'ta , bisiklet ile elektrikli skuterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, B.A. (13) yönetimindeki bisiklet , sokağın caddeyle kesiştiği noktada Ş.Ö. yönetimindeki elektrikli skuter ile çarpıştı . Çarpışma anında bisiklet sürücüsünün kafasında bulunan kask, Ş.Ö.'nün kafasına çarptı .

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı . Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında bir sağlık görevlisinin, görüntü çeken gazeteciden basın kartını istemesi dikkat çekti

SIRADAKİ VİDEO
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı
22.04.2025Salı
Hatay'da freni patlayan kamyon uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü 1 ağır yaralı
22.04.2025Salı
Giresun’da bariyerleri aşan araç kazaya karıştı: 2 yaralı
22.04.2025Salı
Sivas'taki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi!
22.04.2025Salı
Sivas’ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! 1 ölü 17 yaralı
22.04.2025Salı
Bunlar da Var
Sapkın fenomen Mükremin Gezgin’e şok! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti 00:14
Sapkın fenomen Mükremin Gezgin'e şok!
21.04.2025Pazartesi
Van’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var 01:59
Van'da feci kaza: Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
22.04.2025Salı
Gümüşhane Kürtün’de heyelan kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı! 01:20
Gümüşhane Kürtün’de heyelan kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı!
22.04.2025Salı
Adana’da korkutan yangın: 1 ölü! 01:11
Adana'da korkutan yangın: 1 ölü!
22.04.2025Salı
CANLI YAYIN