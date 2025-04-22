Aksaray’da bisiklet ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:18:47

Aksaray'ın Zincirli Mahallesi 502 Sokak'ta , bisiklet ile elektrikli skuterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, B.A. (13) yönetimindeki bisiklet , sokağın caddeyle kesiştiği noktada Ş.Ö. yönetimindeki elektrikli skuter ile çarpıştı . Çarpışma anında bisiklet sürücüsünün kafasında bulunan kask, Ş.Ö.'nün kafasına çarptı .

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı . Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında bir sağlık görevlisinin, görüntü çeken gazeteciden basın kartını istemesi dikkat çekti