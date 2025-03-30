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Aksaray’da bıçaklı küfürleşme kavgası: 2 yaralı
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Aksaray’da bıçaklı küfürleşme kavgası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 23:12

Aksaray’da, parkta küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1440 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Emirhan K. (20) ile Ersin O. (24) arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Emirhan K., bıçakla Ersin O.’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ersin O. da bıçakla Emirhan K.’yı boyun ve elinden yaraladı. 2 genç de kanlar içerisinde kalırken, parktakiler durumu sağlık ve polise bildirdi. Ersin O. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Emirhan K. ise şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

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