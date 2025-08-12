PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen taksi sürücüsünün hatalı manevrası, motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, taksi şoförü gözaltına alındı.

TAKSİ MANEVRASI FACİAYA NEDEN OLDU
Kaza, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. (61) idaresindeki 01 T 0193 plakalı taksi, ana yoldan yaya geçidinden karşıya geçmek için manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hıdır Pişkin (32) yönetimindeki 01 EGC 79 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için hamle yaptı.

DİREĞE ÇARPTI, KURTARILAMADI
Kontrolden çıkan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Pişkin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA
O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsü M.Ç.'yi gözaltına aldı.

