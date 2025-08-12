Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü

TAKSİ MANEVRASI FACİAYA NEDEN OLDU

Kaza, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. (61) idaresindeki 01 T 0193 plakalı taksi, ana yoldan yaya geçidinden karşıya geçmek için manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hıdır Pişkin (32) yönetimindeki 01 EGC 79 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için hamle yaptı.

DİREĞE ÇARPTI, KURTARILAMADI

Kontrolden çıkan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Pişkin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsü M.Ç.'yi gözaltına aldı.