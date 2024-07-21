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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024, 15:23

Adana'da göle düşen otomobil bir aileye mezar oldu

Adana’da göle düşen otomobilden anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş’un da cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş’un da cenazesi çıkartılmıştı. Bu anlarda ailenin yakınları feryat etti.

Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde, saat 10.30 sularında Veysel Aydoğmuş'un kullandığı içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine ulaşıldı. 18 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarına boğulup feryat etti. Cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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