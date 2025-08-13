Adana’da alkollü sürücü dehşeti: Müteahhit Şenol’un ölüm anı kamerada

Görüntüler Tepki Çekti Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Fırat Ö.'nün hızla kaldırıma dalarak Şenol'a çarptığı anlar net bir şekilde yer alıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Alkollü Sürücü Tutuklandı Kazanın ardından yaralanan Fırat Ö. ve kaldırımdaki yayalardan İbrahim Çelik hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan alkollü sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gökhan K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kavşakta Çarpışma, Kaldırımda Can Kaybı Kaza, Gökhan K. yönetimindeki otomobil ile Fırat Ö.'nün kullandığı 33 AFR 807 plakalı otomobilin kavşakta çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fırat Ö.'nün aracı önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunan Şenol'a vurdu.

Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen feci kazada, müteahhit Abdulgafur Şenol yaşamını yitirdi. Kendi inşaatının önünde denetim yaptığı sırada, alkollü sürücü Fırat Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Şenol'un ölüm anı, güvenlik kamerasına yansıdı.