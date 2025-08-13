Son Dakika
Adana’da alkollü sürücü dehşeti: Müteahhit Şenol’un ölüm anı kamerada

Adana Seyhan’da inşaatını denetlerken alkollü sürücünün çarptığı müteahhit hayatını kaybetti. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen feci kazada, müteahhit Abdulgafur Şenol yaşamını yitirdi. Kendi inşaatının önünde denetim yaptığı sırada, alkollü sürücü Fırat Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Şenol'un ölüm anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavşakta Çarpışma, Kaldırımda Can Kaybı
Kaza, Gökhan K. yönetimindeki otomobil ile Fırat Ö.'nün kullandığı 33 AFR 807 plakalı otomobilin kavşakta çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fırat Ö.'nün aracı önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunan Şenol'a vurdu.

Alkollü Sürücü Tutuklandı
Kazanın ardından yaralanan Fırat Ö. ve kaldırımdaki yayalardan İbrahim Çelik hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan alkollü sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gökhan K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntüler Tepki Çekti
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Fırat Ö.'nün hızla kaldırıma dalarak Şenol'a çarptığı anlar net bir şekilde yer alıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

