6 Aralık BİM aktüel kataloğunda iki telefon dikkat çekti! İşte BİM'de Cuma indirimleri 03.12.2019 16:48

BİM Marketler Zinciri tarafından her hafta salı ve cuma günleri indirimli olarak satışa sunulan aktüel ürünler merakla bekleniyor. Vatandaşlar BİM tarafından yapılan indirimleri ve fırsatları yakından takip ediyor. ürünleri indirimle satışa sunuldu. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM aktüel kataloğunda iki ürün dikkat dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A30 ve Xiaomi Redmi Go ürünleri indirimli olarak satışa sunuldu. Aktüel kataloğda pek çok sürpriz ürün bulunuyor.

Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. İşte BİM aktüel kataloğu ürünlerinin listesi ve fiyatları...

XİAOMİ REDMİ GO

• Android 8.1 Oreo

• Arka Kamera 8 Mp - Ön Kamera 5 Mp - Arka Flaş

• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek

• 5,00" Ekran Boyutu

• Dahili Hafıza 8 GB - Ram 1GB

• Batarya 3000 mAh

• 2 Yıl Xiaomi Türkiye Garantilidir

SAMSUNG GALAXY A30

• Dahili Hafıza 64 GB, Ram 4 GB

• Yüz Tanıma

• Batarya 4000 mAh

• Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) - Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0)

• Video Full HD (1920X1080)

• işlemci: Octa-Core 1.8 GHz + 1.6 GHz

• Android 9.0

• 6.4" Ekran Boyutu

• Parmak İzi Okuyucu

• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir