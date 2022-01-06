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2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, “Ben özel kuvvettenim, askerim” dedi

2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, “Ben özel kuvvettenim, askerim” dedi
06.01.2022 09:27

OTOMATİK OYNAT

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Aksaray’da 2.97 promil alkolle çakarlı ve sirenli araç kullanırken polisin müdahalesiyle yakalanan sürücü hem polisi hem de hastane personelini canından bezdirdi. Özel kuvvetlerde askeri personel olduğunu belirterek cezadan kurtulmaya çalışan sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da hakaretler yağdırarak polis ekiplerinden “Çektirmeyin beni” talebinde bulundu. Olay gece yarısı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tedavi gören bir yakınını görmek için hastaneye gelen Tolga Aslan (37) hastane personeline çocuk acilin yerini sordu. Hastane personeli tarafından kendisine verilen tarifi beğenmeyen Tolga A. sağlık personeliyle hastane içinde tartışmaya başladı. Tartışma seslerini duyan polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan Tolga A. sağlık personeline küfrederek hakaretlerde bulundu.

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