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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 19:19 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 19:31

▶️ Heyelana aldırış etmeden yürüdü, kaya parçalarından son anda böyle kurtuldu!

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Bir vatandaşın heyelana aldırmadan karayolundan yürüyerek ilerlerken kaya parçalarından son anda kurtulması cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o korku dolu anlar...

Artvin'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin-Ardanuç karayolu Soğanlı tüneli mevkinde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Kaya parçalarının geldiğini fark ederek araçlarını yol kenarına geçen vatandaşların dikkati olası faciayı önledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolunu kapatması, vatandaşların son anda çarpmanın etkisiyle fırlayan taş parçalarından kaçması ve bir vatandaşın heyelana aldırmadan karayolundan yürüyerek ilerlerken kaya parçalarından son anda kurtulması yer aldı.

Etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının kapattığı Artvin-Ardanuç karayolu, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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