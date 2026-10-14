UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Fransa 4-1 Belçika MAÇ ÖZETİ

Fransa 4-1 Belçika MAÇ ÖZETİ

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında konuk ettiği Belçika'yı 4-1 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. İşte karşılaşmanın özeti ve golleri.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Bunlar da Var

Alibeyköy’ü sağanak vurdu: Caddeler ve tramvay hattı sular altında
Alibeyköy’ü sağanak vurdu: Caddeler ve tramvay hattı sular altında
Arnavutköy’de Alibey Deresi taştı
Arnavutköy’de Alibey Deresi taştı
İstanbul’da sağanak alarmı: Hastane ve evleri su bastı
İstanbul’da sağanak alarmı: Hastane ve evleri su bastı
Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla artık benim himayemde!”
Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla artık benim himayemde!”

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle