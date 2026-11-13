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İtalya 3-1 Fransa GOL: F. Esposito

İtalya 3-1 Fransa GOL: F. Esposito

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Mücadelede üstünlüğünü sürdüren İtalya skoru değiştirdi. F. Esposito'nun kaydettiği golle skoru 3-1'e getiren İtalya, Fransa karşısında farkı ikiye çıkardı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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