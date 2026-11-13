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İtalya 3-1 Fransa GOL: F. Esposito
İtalya 3-1 Fransa GOL: F. Esposito
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 00:23
Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 00:26
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Mücadelede üstünlüğünü sürdüren İtalya skoru değiştirdi. F. Esposito'nun kaydettiği golle skoru 3-1'e getiren İtalya, Fransa karşısında farkı ikiye çıkardı.
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