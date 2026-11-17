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Almanya 5-0 Hollanda GOL: B. Gruda
Almanya 5-0 Hollanda GOL: B. Gruda
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 00:31
Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026 00:35
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Almanya ile Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Brajan Gruda sahneye çıktı ve takımının beşinci golünü atarak skoru 5-0 yaptı.
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Almanya 1-0 Hollanda GOL: D. Scherhant
Serkan Cortaoğlu
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