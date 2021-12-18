TOGG Amblemi belli oldu! Yerli otomobil TOGG yeni logosunu duyurdu! #Toggtwitter

Son dakika haberine göre, Yerli Otomobil TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni logosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberine göre, Yerli Otomobil TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni logosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadelerine yer verildi.
Yerli Otomobil TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni logosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadelerine yer verildi.