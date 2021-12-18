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TOGG Amblemi belli oldu! Yerli otomobil TOGG yeni logosunu duyurdu! #Toggtwitter

TOGG Amblemi belli oldu! Yerli otomobil TOGG yeni logosunu duyurdu! #Toggtwitter
18.12.2021 14:54

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre, Yerli Otomobil TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni logosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadelerine yer verildi.

Televizyon Videoları

Yerli Otomobil TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni logosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadelerine yer verildi.


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