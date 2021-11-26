Saadet Partisi kimlere kaldı! Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin kanalında "28 Şubatçı komutanları cezalandırmayalım" mesajı

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Liderler Özel programında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk etti.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı hakkındaki görüşleri de soruldu.

Karamollaoğlu, bu kapsamda 28 Şubat yargılamalarına değindi.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

Karamollaoğlu, Türk ordusunun en üst seviyelerinde görev alan komutanların bu şekilde cezalandırılmalarını içine sindiremediğini söyledi.







Karamollaoğlu şu şekilde konuştu:

"Bir yerde rastladım, nerede olduğunu hatırlayamıyorum. 28 Şubat'la ilgili yatmış çıkmış bir albayın görüşleri vardı. Ben mesela şahsen ordunun en üst kademesinin bu noktaya düşmesine gönlüm razı değil.

"ONLARIN DA BUNU GÖRMESİ LAZIM"

Genelkurmay başkanlığı yapmış, orgeneral olmuş, orduları yönetmiş ondan sonra da belli bir sebepten dolayı bizim Şevket Bey, bu konuda hatta davayı bile geri çekelim dedi kendisiyle ilgili. Ben bunu istemem ama onların da bunu görmesini arzu ederim karşılıklı olarak.





"ONLARIN DA HELALLİK İSTEMESİ LAZIM"

'28 Şubat'ta ne oldu? Hiçbir şey olmadı.' El insaf... Yani onların da orada helallik dilemesi icap eder. Siz gideceksiniz Amerika'da Türkiye'ye mesaj vereceksiniz. Bin yıl sürecek bu diyeceksiniz.

"HELALLEŞMEK MÜMKÜN"

Bunlar olmaz. Herkes kendi yönünden örnekler verirse helalleşmek mümkün. Ben diyorum ki helalleşmek bu noktada ben ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum.

"HERKES BU NOKTADAN HAREKET ETMELİ"

28 Şubat ile ilgili söylüyorum bunu. Biz onu yaşadık gördük, bizi rencide etti ama ben hakikaten bu noktada böyle bir tavrın içindeyim. Helalleşme anlamına gelir mi gelmez mi bilemem ama herkesin bu noktadan hareket etmesi icap eder. Bir hata varsa bir yanlış varsa burada helallik dilemek, toplumdaki iç barışşın en kolay yönden sağlanması manasına gelir. "