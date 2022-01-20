Müge Anlı'dan canlı yayında sevenlerini üzen açıklama! Hızla kilo veriyordu! Müge Anlı hastalığı ne?

Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen ve dobra kişiliği ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, hastalığını açıkladı. Kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı. Açıklama sonrası arama motorlarında; Müge Anlı hastalığı ne? Müge Anlı hasta mı? soruları aratıldı. İşte Anlı'nın ''size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" şeklinde hastalığına dair yaptığı açıklama videosu...