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Müge Anlı'dan canlı yayında sevenlerini üzen açıklama! Hızla kilo veriyordu! Müge Anlı hastalığı ne?

Müge Anlı'dan canlı yayında sevenlerini üzen açıklama! Hızla kilo veriyordu! Müge Anlı hastalığı ne?
20.01.2022 11:48

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Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen ve dobra kişiliği ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, hastalığını açıkladı. Kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı. Açıklama sonrası arama motorlarında; Müge Anlı hastalığı ne? Müge Anlı hasta mı? soruları aratıldı. İşte Anlı'nın ''size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" şeklinde hastalığına dair yaptığı açıklama videosu...

Televizyon Videoları

Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen ve dobra kişiliği ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, hastalığını açıkladı. Kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.

Müge Anlı programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince ünlü sunucu bu konuda bir yorumda bulundu. Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

İŞTAHSIZLIK VE ZAYIFLAMA

Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.

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