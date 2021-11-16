Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cebelitarık galibiyeti ile puanını 18'e yükselten A Milli takım, Hollanda-Norveç maçından çıkacak sonuca göre grubu lider bile tamamlayabilir. Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Maçın heyacanına ortak olmak isteyen taraftarlar karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

Bu gece tüm Türkiye'nin kalbi Milli Takımımız'la beraber atacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'ndaki 10. ve son maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.







HAKEM DANIEL SIEBERT

Saat 22.45'te başlayacak kritik 90 dakikada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Aynı saatte Hollanda ile Norveç de Amsterdam'da kozlarını paylaşacak. Grubunda 18 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Milliler bu akşam Karadağ'da kazanırsa kesin olarak ilk iki sırada yer alacak.







İLK MAÇ 2-2 SONA ERMİŞTİ

Ancak Hollanda'nın evinde kaybetmesi durumunda direkt olarak Katar'a gitme şansımız da doğacak. Stefan Kuntz'un öğrencileri grubu ikinci sırada tamamlarsa final biletini almak için play-off mücadelesine katılacak. Milliler play-off'ta iki rakibini elerse Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Milli Takımımız grubundaki ilk maçında son dakikada yediği golle Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kalmıştı.







İŞTE BÜTÜN İHTİMALLER

KARADAĞ'I YENERSEK

Kesin olarak ilk iki sırada yer alıyoruz. Hollanda, Norveç'i yenerse play-off'a kalıyoruz. Ancak Norveç kazanırsa averaj hesabına göre lider olma şansı yakalıyoruz.







BERABERE BİTERSE

Hollanda kazanırsa veya berabere kalırsa grup ikincisi oluyoruz. Ancak Norveç'in kazanması durumunda 3. sıraya inerek tüm şansımızı kaybediyoruz.







KARADAĞ'A YENİLİRSEK

Hollanda kazanırsa averaj hesabına göre Norveç'in önünde ikinci olma şansımız olacak. Ancak Norveç'in kazanması veya beraberliği halinde 3. sıraya iniyoruz.