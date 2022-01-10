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Kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verip uyardı! | İstanbul hava durumu

Kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verip uyardı! | İstanbul hava durumu
10.01.2022 09:23

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Kar geliyor! İstanbul hava durumu! Meteoroloji tarih verip uyardı! Yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.
Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

14 KENT İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

PROF. ŞEN: ÇARŞAMBAYA DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını belirterek, "Sıcaklıklar 10 derece düşecek. Kar Yağışı çarşamba günü İstanbul'a, perşembe günü ise Anadolu'ya kayar" dedi. Şen ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgesi için hortum uyarısı yaparak, "Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır" dedi.

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