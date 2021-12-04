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"Kanım mısın, kanlım mısın?" Destan 3. bölüm 2. fragman videosu nefes kesti! 4 Aralık ATV Destan dizisi yeni bölüm tanıtımı

"Kanım mısın, kanlım mısın?" Destan 3. bölüm 2. fragman videosu nefes kesti! 4 Aralık ATV Destan dizisi yeni bölüm tanıtımı
04.12.2021 19:57
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"Kanım mısın, kanlım mısın?" Destan 3. bölüm 2. fragman videosu nefes kesti! Akkız ve Batuga'nın destansı öyküsünü anlatan, atv'nin sevilen dizisi Destan, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting rekorları kırdı. Destan'ın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Alpagu Han, gözlerini açması ve "Kanım mısın, kanlım mısın?" sözleri dikkat çekerken Akkız ile Batuga'nın birbirlerine daha da yakınlaştıkları görüldü. İşte Destan dizisi yeni bölüm tanıtım videosu...

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Akkız ve Batuga'nın destansı öyküsünü anlatan, atv'nin sevilen dizisi Destan, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting rekorları kırdı. Destan'ın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Alpagu Han, gözlerini açması ve "Kanım mısın, kanlım mısın?" sözleri dikkat çekerken Akkız ile Batuga'nın birbirlerine daha da yakınlaştıkları görüldü.

DESTAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Destan'ın ikinci bölümünde, Akkız'ın attığı okların Alpagu Han'ı ağır yaralaması sonucu Gök Hanlığı'nda ortalık karıştı. Temur ve Kaya teginler taht için çekişmeye başlarken, han olmayı çok isteyen Balamir de ordusunu toplayarak ağabeyini görme bahanesiyle Gök Saray'ın kapısına dayandı. Balamir'in kızı Kırçiçek, Alpagu Han'ı zehirlemeye çalıştı ancak durumu fark eden Batuga babasını kurtardı ve onunla çocukluğundan beri ilk kez konuştu.

Alpagu Han ölümle mücadele ederken, saldırıyı kimin düzenlediğinin ortaya çıkarılması için Saltuk harekete geçti. Çolpan Hatun'la birlikte hareket eden Saltuk, Dağ Hanlığı Obası'nı bastı. Akkız kahramanca savaşmasına rağmen esir düştü.

Saltuk, Alpagu Han'a yaralayan kişi olarak Çolpan Hatun'un kendisine verdiği bir kızı saraya getirdi. Ulu Ece, Alpagu Han'ı hayatta tutmak için her şeyi yaparken, Akkız esir olarak saraya vardığı sırada Batuga ile karşılaştı. Bu sırada Akkız'ı tanıyan ve asıl saldırganın o olduğunu fark eden Kıraç, Akkız'ı zindana götürdü. Batuga da ikisinin peşinden gitti ve Akkız'ı Kıraç'ın saldırısından kurtardı. Akkız böylece Batuga'nın yıllardır rol yaptığını ve kendisini sakladığını öğrenmiş oldu.

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