Hadise ve Mehmet Dinçerler trafik kazası geçirdi! Tatil dönüşü ölümden dönen çiftin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmış, temmuzda iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, tatil için gittiği Çeşme'den dönerken kaza yaparak ölümden döndü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulmuş, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıkmıştı.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

Olay yerine giden polislerin ise aracı çekiciyle götürürken ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız.? Allah korumuş" dediği öğrenildi. Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.