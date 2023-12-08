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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 13:35 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 13:35

Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm 1. fragmanı yayınlandı

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla, sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ‘Yıldızlar Bana Uzak yakında atv’de! Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizinin heyecanla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İşte ‘Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölüm fragmanı...

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

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