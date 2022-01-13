Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 30.95 artarken, gözler ikinci artış için 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi.

Yasa taslağı hazırlıklarının yılın ilk yarısında tamamlanması planlanırken, yeni maaş zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine sağlayacağı avantaj da arttı.

ZAM İLE NE OLDU?

4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam–hatipler 3000 ek göstergeye tabi. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 lira düzeyine çıktı. 30 yıllık hizmeti bulunanlar için 1 yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 lira.

NASIL DEĞİŞECEK?

30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları bin 234 lira artarak 6 bin 826 liraya yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları bin 391 lira artarak yine 6 bin 826 lira olacak. Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı bin 157, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise bin 311 lira yükselirken; hemşirelerin emekli aylığındaki artış 25 yıl hizmeti olanlarda bin 304 ve 30 yıl hizmeti bulunanlarda bin 477 lirayı bulacak.

1 YILLIK İKRAMİYE 8.204 TL

Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak. 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483 lira 28 kuruş, hemşirelerde bin 671 lira 64 kuruş artarak 8 bin 204 lira 52 kuruşa çıkacak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.