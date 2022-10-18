Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan A Haber'de flaş açıklamalar



Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



Devletin tüm imkanları seferber edildi. Sayıştay son 3 denetim raporunu istedi, inceliyor. Hukuki ve idari inceleme kapsamlı şekilde sürüyor.

AMASRA'DAKİ PATLAMANIN SEBEBİ NE?

Eksiklik varsa örtbas edilmesi söz konusu olamaz. İlk ölçümlerde metan gazı oranı normal seviyedeydi.



YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER: ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI

Biz her zaman diyalog ve iyi ilişkilerden yana olduk. Görüşmeleri akamete uğratan yine Yunan tarafı oldu.

ÖDÜNÇ GÜÇLE İLETİŞİM STRATEJİK HATADIR

Adalara askeri ekipman gönderilmesi anlaşmalara aykırıdır. Yunanistan'ı uyarıyoruz "Bunları yaparsanız sonuçları olur."



Kısa vadeli kazanımlar için ilişkiler tehlikeye atılmamalı. Yunanistan'a çağrımızı şu: Bu sorunları çözebiliriz.

GERİLİMİN KAYNAĞI YUNANİSTAN'DIR

Bu gerilimi sona erdirecek taraf da Yunanistan tarafıdır.



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAR MI?

Sürenin uzatılması için Ruslar henüz net bir cevap vermedi. 3-6 ay ya da 1 yıl uzatılması konuşuluyor. Rusya'nın BM ile görüşmeleri devam ediyor, ümitliyiz.



Tahılın hangi ülkeye gönderileceğine Ukrayna karar veriyor.





SONUÇ ALABİLECEK TEK LİDER BAŞKAN ERDOĞAN

Sonuç alabilecek tek lider Cunhurbaşkanımız. Putin'le bu konuları konuşabilecek bir başka Avrupalı, Amerikalı lider kalmadı. Bütün iletişim kanalları kapandı. Dolayısıyla herkes bize dönüyor hemen soruyorlar "O konuda bir gelişme oldu mu?"

TÜRKİYE'DE AVRUPA İÇİN GAZ MERKEZİ

Bunun altyapısı hazır. Uzun vadede Türkiye için muazzam bir kazanım olacaktır. Türkiye'yi enerjide başka bir lige taşır.

TÜRKAKIM'A SABOTAJ İDDİALARI

Sabotaj girişiminin hattın Rusya tarafında olduğu açıklandı.



PUTİN İLE ZELENSKİ BİR ARAYA GELİR Mİ?

Diplomasi kapısı açık tutulmalı.



ESAD İLE TEMAS OLUR MU?

Rejim şu ana kadar herhangi bir yapıcı tutum içinde olmalı.



REJİMDEN HENÜZ OLUMLU SİNYAL YOK

Suriye'deki durum için başka adımlar atılmalı.



ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Ermenistan yönetimi takdire şayan adımlar attı.

ABD TÜRKİYE'YE F-16 VERECEK Mİ?

Kasım sonuna doğru süreç hızlanır, gidişat iyi yönde.