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Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor GOL: Corbu
Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor GOL: Corbu
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:23
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Ferencvaros, Marius Corbu'nun attığı golle Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti.
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Ferencvaros 1 - 0 Trabzonspor | GOL
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