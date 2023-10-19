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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 18:08 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 18:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maç programı belli oldu!

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu. 3. turda ilk maçlar 31 Ekim 2023 Cuma günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta... Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu ZTK'da 3. tur maç programı açıklandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme müsabakaları;




EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda 38 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Bu tura, 2. eleme turunu geçen 25 takım ile birlikte Süper Lig'den Hatayspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor da katıldı.

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