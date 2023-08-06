Milli gururumuz Mete Gazoz'dan altın madalyalı paylaşım!

Dünya şampiyonu Mete Gazoz sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı. "İyi ki varsınız. bu madalya hepimizin" diyen milli gururumuz herkese teşekkür etti. Gazoz paylaşımında, "Herkese merhaba, bugün dünya şampiyonu oldum. Bana yazan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Herkesin mesajlarına geri dönmeye çalışıyorum. Ama yetişemiyorum, çok fazla mesaj var, çok sağolun, teşekkür ederim. Bu madalya sadece benim değil hepimizin, bütün Türk milletinin. Çok sağolun, teşekkür ederim destekleriniz için" ifadelerini kullandı.