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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 20:58 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 21:10

Macaristan Türkiye maçı CANLI | TR HUN maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Hazırlık mücadelesinde Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye, Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçları oynayacak. Budapeşte’de bulunan Puskar Arena’nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. A Milli Takım aday kadrosu belli olurken sakatlanan Ferdi ve Cengiz Ünder kamp kadrosundan çıkarılmıştı. Bu oyuncuların yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın kafileye dahil edildi. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise “Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi” sorusuna yanıt arıyor. İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya geldi. İşte, Macaristan - Türkiye maçına ilişkin bilgiler…

Futbolda milli mesai başlıyor. Montella yönetiminde başarılı bir dönemi geride bırakan Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklandı. Türkiye'de gözler milli takım kadrosuna ilk kez davet edilen oyuncularda olacak. A Milli Futbol Takımı son resmi maçına EURO 2024 elemeleri kapsamında oynadığı Galler maçıyla çıkmıştı. EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunu 17 puanla lider tamamlamıştı. Macaristan - Türkiye hazırlık maçının detayları belli oldu. Peki Macaristan Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Macaristan Türkiye mücadelesinin başlangıç saati…

Haziran ayında EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlıklarına devam ediyor. Milliler, bu kapsamda Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Ay-Yıldızlılarda hedef; sahadan galip ayrılıp son dönemde yakaladığımız formu devam ettirmek.

MUHTEMEL 11'LER

MACARİSTAN: Gulacsı, Lang, Orban, Szalaı, Nego, Nagy, Szoboszlaı, Kerkez, Gazdag, Sallaı, Adam

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Ozan, Cenk, Salih, Orkun, Yunus, Hakan, Kerem, Barış Alper.

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI EKLENDİ

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya son olarak dün akşam Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. Daha önce Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmasının ardından yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın çağırılmıştı. Bu iki ismin ardından Abdülkerim Bardakcı da Macaristan ve Avusturya maçının kadrolarına dahil edildi.

İKİ RAKİP DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Milli takımın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan ve Avusturya, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Elemeleri namağlup şekilde bitiren Macaristan, şampiyonada İsviçre, Almanya ve İskoçya ile mücadele edecek. Şampiyona elemelerini ikinci sırada tamamlayan Avusturya ise Hollanda, Fransa ve A Yolu Play-Off galibi ile karşı karşıya gelecek.

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