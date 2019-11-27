Juventus-Atletico Madrid maçına damga vuran an! Dybala'dan Merih'e asker selamı

Juventus'un Arjantinli süper yıldızı Paulo Dybala, Atletico Madrid'e attığı güzel gol sonrası önce asker selamı verdi, sonra A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a sarıldı.
Juventus-Atletico Madrid maçına damga vuran an! Dybala'dan Merih'e asker selamı27.11.2019 01:15
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