Haberler Video Juventus-Atletico Madrid maçına damga vuran an! Dybala'dan Merih'e asker selamı

Juventus-Atletico Madrid maçına damga vuran an! Dybala'dan Merih'e asker selamı

27.11.2019 01:15

Juventus'un Arjantinli süper yıldızı Paulo Dybala, Atletico Madrid'e attığı güzel gol sonrası önce asker selamı verdi, sonra A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a sarıldı.


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