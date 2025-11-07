PODCAST CANLI YAYIN
Futbolda bahis operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 kişiden 18'i gözaltına alınırken 2'sinin yurt dışında olduğu birinin evinde bulunamadığı ifade edildi. Şüphelilerin "müsabaka sonucunu etkileme ve yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Savcılığın yaptığı açıklamada gözaltı kararı verilenler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Kulübü'nün eski sahibi Turgay Ciner ile eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç da bulunuyor.

