Beşiktaş'la adı anılıyordu! Cenk Tosun yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı 10.01.2020 16:34

Son dakika transfer gelişmesi... İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Milli golcünün transferi resmen açıklandı. Sağlık kontrollerinin ardından Crystal Palace, Cenk Tosun transferini açıkladı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayan milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Londra ekibinde forma giyecek. İşte Cenk Tosun'un yeni takımıyla ilk antrenmanı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, takımından ayrıldı. Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti. Ardında da Crystal Palace'ta ilk antrenmanına çıktı. Crystal Palace, Cenk için Türkçe mesaj paylaştı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Crystal Palace, Cenk Tosun transferini resmen açıkladı.

2018'in ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yüksek beklentilerle gittiği İngiltere'de düzenli forma şansı bulamadı. Milli golcü, İngiliz temsilcisinde forma giydiği 51 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun adı, eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında ilgiyi doğruladı ancak TFF'nin limit kararının değişmeden bu transferin gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. İngiliz basını ise oyuncunun ailevi nedenlerle Ada'dan ayrılmak istemediğini yazmıştı.