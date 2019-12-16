Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı 16.12.2019 13:40

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mert'e müdahale eden doktorun ifadesinde ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

"YASAK OLDUĞU SÖYLENMEDİ"

Kantincinin ise ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' dediği ortaya çıktı.