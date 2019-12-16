Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mert'e müdahale eden doktorun ifadesinde ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.
Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın görüntüleri ortaya çıktı.
İHMALLER ZİNCİRİ Mİ?
Görüntülerde Mert'in boğazını tutarak önce okul müdürünün, sonra da hademenin odasına gittiği görülüyor. Gelen bilgilere göre hademe durumu anlamıyor ve epilepsi nöbeti geçirdiğini zannediyor. Sonrasında Mert yere yığılıyor. Hemen ardından Mert, okulun hemen karşısında bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülüyor. Burada da müdahaleyi gerçekleştiren doktor "Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendiği için boğazına kapak kaçtığını bilmiyordum, bu yüzden de o yönde bir müdahalem olmadı. Solunum yolunu açmak için burnundan oksijen verdik ve dili geriye kaçmasın diye de müdahalelerde bulunduk" dedi.
"YASAK OLDUĞU SÖYLENMEDİ"
Kantincinin ise ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' dediği ortaya çıktı.
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