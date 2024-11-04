Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 12:40

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyb Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Şen'in koruması Mikail Çelikkol'un da Hilmi Şen ile birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

VALİLİK'TEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan saldırı ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SALDIRGAN AKRABASI ÇIKTI

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 30 boş kovan bulundu.