Zuhal Topal’dan kahreden paylaşım!

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası Zuhal Topal, sosyal medya hesabında dayısı ve kuzeninin vefat ettiğini söyledi. Ünlü sunucu, kısa bir süre sonra ise kahreden bir paylaşımda daha bulundu. Yemekteyiz yarışmasına Hatay'dan katılan Levent Şahin'in acı haberini duyuran Topal, "2 ay önce tüm hafta beraberdik" ifadelerini kullandı. Topal'ın paylaşımı yürek yaktı.