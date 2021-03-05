Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor!

Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaştı. Birbirinin neredeyse aynısı olan kardeşlerden Kübra Geyik de ünlüler camiasından uzak bir isim değil, stil danışmadı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.