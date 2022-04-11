RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Yemekteyiz'de korku dolu anlar! Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! Yere düşen sunucuya ilk yardım set ekibinden geldi!

Yemekteyiz'de korku dolu anlar! Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! Yere düşen sunucuya ilk yardım set ekibinden geldi!

Yemekteyiz'de korku dolu anlar! Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! Yere düşen sunucuya ilk yardım set ekibinden geldi!
11.04.2022 16:57

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:11
İhanet görüntüsü ifşa olmuştu...
Magazin 00:24
Melisa Ural paylaştı sosyal...
Magazin 00:35
Su Burcu Yazgı Coşkun yeni...
Magazin 00:53
Songül Karlı pirüpak salındı!...
Magazin 00:49
En cesur haliyle tüm...
Magazin 01:21
Solmaz Çiros'un son halini...
Magazin 00:28
Adil Gevrek fena yakalandı!
Magazin 00:58
Pelin Karahan'dan boks şovu
Magazin 00:24
Petek Dinçöz’den dekolteli...
Magazin 00:24
Engincan Ural’dan evlilik...
Magazin 00:14
Ece Erken oğlu Eymen'in yeni...
Magazin 00:49
Yargı 28. bölüm 2. fragmanı...

Bu kez gerçek oldu. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la yemekteyiz yarışmasına o anlar damga vurdu. Ünlü sunucu Zuhal Topal önce ''İsmim babamın eski sevgilisi'' diyen yarışmacıya şoke olup bayıldı. O anlarda herkes Topal'ın şaka yaptığını bildiği için güldü. Ancak daha sonra işler ters gitti. Aynı hafta başka bir yarışmacının evine konuk olan sunucu yemek masasında yine bayıldı. Bu sefer gerçekten bayılan Zuhal Topal'a kimse inanmadı. Saniyeler sonra gerçekten bayıldığı anlaşılan Topal'a hem yarışmacılar hem de kamera arkasındaki ekip yardım etti. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA