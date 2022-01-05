Yatak odasından sere serpe paylaştı! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil en doğal haliyle sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Nergis Kumbasar ise iddialı tarzıyla çok konuşulan kızı hakkında açıklamada bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil, geçen hafta abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bir mekanda yılbaşı yemeği kutlamasında görüntülenmişti.

Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorulunca Erbil "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çekiniyor" demişti. Bu soru üzerine hemen araya giren Kumbasar ise "Bir dakika Yasmin dediniz bana da sorun, ne varmış kıyafetlerinde, hiçbir şey yok kıyafetlerinde, o yüzden fikrini sormanıza gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

'ÜNLÜ ÇOCUKLARIN İŞİ ZOR'

Kumbasar, bir başka röportajında da "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor" demişti.

YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ!

Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, bu kez doğal haliyle dikkat çekti.

Sere serpe uzanarak poz veren Erbil'in makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı.