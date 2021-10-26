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Yargı 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Zafer, Çınar’ı vuruyor

Yargı 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Zafer, Çınar’ı vuruyor
26.10.2021 21:51
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Yargı 7. bölüm fragmanı izle! Kanal D’nin yeni dizisi Yargı fırtına gibi esiyor. Son olarak 6. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizisin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ilgaz ve Ceylin'in sürpriz evliliği herkes üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Özellikle Pars çılgına döner. Beklenmedik bu evlilik dengeleri şimdiden değiştirmiştir. Diğer taraftan Zafer kızının katili olduğunu düşündüğü Çınar'dan intikam almak için yemin etmiştir. Çınar'ı köşeye kıstıran Zafer silahını doğrultur. Çınar kendisini kurtarmaya çalışırken silah bir anda patlar. Çınar ölecek mi? İşte Yargı 7. bölüm fragmanı…

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