Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar şoke oldu!

Milyonların ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Çakırbeyli ailesinin reisi Hızır Çakırbeyli'nin oğlu rolünü canlandırıyor. Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından mercek altına alırken Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar inanamadı. İşte EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu ve diğer ünlülerin yaşları...

Milyonların ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi.

Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Çakırbeyli ailesinin reisi Hızır Çakırbeyli'nin oğlu rolünü canlandırıyor.

Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından mercek altına alırken Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar hayrete düştü.

YALÇIN HAFIZOĞLU

18 Ağustos 1989