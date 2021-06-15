Haberler Video Magazin Videoları Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar şoke oldu!

Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar şoke oldu!

Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar şoke oldu!
15.06.2021 00:13
Ana Sayfa 00:22
Ronaldo'dan basın...
Ana Sayfa 00:58
Nilay Deniz’in eski eşini...
Ana Sayfa 31:34
Başkan Erdoğan'dan Biden ile...
Ana Sayfa 01:29
Başkan Erdoğan’dan Biden...
Ana Sayfa 02:35
Erdoğan – Biden zirvesi
Ana Sayfa 00:34
Işın Karaca 21 yaş küçük...
Ana Sayfa 00:28
THY, ABD uçuşlarında frekans...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı...
Ana Sayfa 01:30
İzel Çeliköz’den çok...
Ana Sayfa 11:01
Jens Stoltenberg’den ‘Türkiye...
Ana Sayfa 00:46
Özge Ulusoy’un estetiği...
Ana Sayfa 01:50
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan...

Milyonların ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Çakırbeyli ailesinin reisi Hızır Çakırbeyli'nin oğlu rolünü canlandırıyor. Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından mercek altına alırken Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar inanamadı. İşte EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu ve diğer ünlülerin yaşları...


Milyonların ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi.

Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Çakırbeyli ailesinin reisi Hızır Çakırbeyli'nin oğlu rolünü canlandırıyor.

Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından mercek altına alırken Hafızoğlu'nun yaşını duyanlar hayrete düştü.

YALÇIN HAFIZOĞLU
18 Ağustos 1989

Magazin Videoları