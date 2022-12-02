Uraz Kaygılaroğlu 5 yıl evli kaldığı eski eşi Melis İşiten hakkında konuştu!

Baş Belası isimli tiyatro oyununu sergilemek için Amasya'dan yola çıkan minibüs tır ile çarpıştı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy yaralandı. Uraz Kaygılaroğlu ise iki sene önce boşandığı eski eşi Melis İşiten’i zor günlerinde yalnız bırakmadı. Bu sene 10’ncusu düzenlenen MOTY (Men of the Year) Türkiye törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, eski eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Öte yandan ünlü oyuncuya, adının aşk dedikodularına karıştığı Zeynep Bastık da soruldu.